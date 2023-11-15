Роспотребнадзор: в России в 288 раз выросла заболеваемость корью

В России за девять месяцев 2023 года зафиксировали в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эксперты объясняют стремительный рост последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори в России, растущими антипрививочными настроениями, а также традициями некоторых этнических и религиозных групп.

В Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация под контролем, а последние четыре месяца и вовсе имеет место «устойчивая тенденция к снижению заболеваемости».

Большинство заболевших— дети до 14 лет.

Согласно данным статистики, нынешняя динамика заболеваемости и количество зараженных — рекорд минимум с 2015 года.

Увеличивается заболеваемость и другими вакциноуправляемыми инфекциями. Коклюш «вырос» за девять месяцев на 1096%, до 20 тысяч случаев, а ветряной оспой — на 18%.