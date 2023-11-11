Рязанцы пожаловались на «завесу из выбросов» в Недостоеве
«Обычное субботнее утро в Недостоеве. Туман развеялся, зато осталась сплошная завеса из выбросов, даже кожзавод не видно», — сообщается в посте.
Утром в субботу, 11 ноября, жители Рязани пожаловались на выбросы в воздухе. Пост опубликован в группе «Рязань».
"Обычное субботнее утро в Недостоеве. Туман развеялся, зато осталась сплошная завеса из выбросов, даже кожзавод не видно", — сообщается в посте.
Напомним, утром для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане.