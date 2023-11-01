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Логунов отказался комментировать свой приговор СМИ

Александр Логунов, убивший жену, отказался комментировать свой приговор СМИ. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

В среду, 1 ноября, Логунов пришел на оглашение приговора в спортивной одежде, накинув капюшон на голову, в черных очках и маске. На вопросы журналистов не отвечал. На оглашении приговора отвернулся от журналистов и никак не отреагировал на срок.

Родители Логунова не пришли на заседание. Мать Елены Наталия Кошелева отметила, что срок дали в рамках закона.

«Были потрачены большие человеческие и финансовые ресурсы. Но значит у нас такие законы. Здесь все отработали профессионально. Однако хотя бы мы дошли до истины. На оглашении приговора мне было стыдно за него и мне хотелось за него плакать. К сожалению, семья воспитала его не как мужчину. Я отстояла честь и достоинство своей дочери», — поделилась Наталия.

Кроме того, Кошелева отметила, что Логунов даже на последнем слове отказался от своих показаний и заявил, что совершил самооговор.

Адвокат Логунова Алексей Уваров отметил, что после того, как они получат приговор, будут решать подавать апелляцию или нет. А на вопрос, почему он стоял в маске, ответил, что «возможно, приболел».

Напомним, в среду, 1 ноября, в рязанском суде Александру Логунову вынесли приговор.