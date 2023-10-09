В Рязани на проезде Шабулина до конца октября будет затруднено движение

В Рязани на проезде Шабулина будет затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Отмечается, что реконструкция проезда идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 9 по 30 октября специалисты будут окрашивать парапетное бетонное ограждение путепровода через железную дорогу. С 20 по 28 октября в районе троллейбусного депо запланировали переустройство ливневой канализации.

На месте работ движение будет затруднено. Водителей попросили учитывать информацию и выбирать безопасный скоростной режим.