В Рязани водитель маршрутки № 75 попал в ДТП во время разговора по телефону

Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки № 75, который попал в ДТП из-за того, что разговаривал по телефону, будучи за рулем. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителя Рязани».

Автор поста пишет, что во время разговора по телефону, водитель задел бок другой машине.

«За проезд отказался вернуть деньги всем пассажирам, а по факту услуга не оказана. Хочется обратится в первую очередь к водителям, если вам не жалко свою жизнь — поберегите чужую. Это не относится ко всем водителям. Люди платят за проезд, пользуются вашими услугами и хотят получить качественную услугу, в конце концов доехать до нужного маршрута в целости и сохранности.

В последнее время все больше инцидентов с водителями не русской национальности. Они позволяют себе ездить как хотят, хамить, разговаривать по телефону, обзывать и даже угрожать, про манеру езды вообще молчу», — рассказал автор поста.

Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.