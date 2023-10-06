Рязанская команда КВН «Айседора Дункан» снялась в шоу «Лига городов» на ТНТ

Рязанская команда КВН «Айседора Дункан» снялась в шоу «Лига городов» на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что в кастингах проекта приняло участие более 1500 человек из 93 городов России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, продюсеры выбрали 62 команды для телевизионного этапа шоу.

В четвертом выпуске «Лиги городов» приняла участие команда из Рязани «Айседора Дункан».

Шоу покажут в субботу, 7 октября, в 21:00.