Соцфонд осуществит страховую выплату медикам по инициативе отраслевого Профсоюза

Профсоюзная инспекция труда в ходе рассмотрения более чем 60 заявлений от членов Профсоюза со всей Рязанской области установила, что каждому из медицинских работников был причинен вред здоровью, вызванный коронавирусом. Медики положенные выплаты не получили в связи с отказом Соцфонда.
Инспектором труда
Рязанская областная организация Профсоюза напоминает, что по Указу Президента № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» страховая выплата полагалась врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, инфицирование которых COVID-19 в ходе исполнения служебных обязанностей произошло до 15 июля 2022 года. Сумма страховых выплат работникам варьировалась от 68,8 тысяч рублей до 2,7 миллионов рублей в зависимости от тяжести вреда и последствий заражения.