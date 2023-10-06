Соцфонд осуществит страховую выплату медикам по инициативе отраслевого Профсоюза

Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ через суд удалось добиться выплат для медицинских работников, заразившихся вирусом COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей.

Профсоюзная инспекция труда в ходе рассмотрения более чем 60 заявлений от членов Профсоюза со всей Рязанской области установила, что каждому из медицинских работников был причинен вред здоровью, вызванный коронавирусом. Медики положенные выплаты не получили в связи с отказом Соцфонда.

Инспектором труда Рязанской областной организации Профсоюза подготовлены и направлены в суд исковые заявления в интересах 62 медработников. Он же представлял интересы истцов в суде. Рассмотрение дел по нескольким эпизодам началось еще в октябре 2022 года. Доводы, представленные Профсоюзом, стали основанием для принятия судом положительных решений. Суды подтвердили право 52 работников на страховые выплаты при инфицировании COVID-19, 10 заявлений находятся на рассмотрении.

Рязанская областная организация Профсоюза напоминает, что по Указу Президента № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» страховая выплата полагалась врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, инфицирование которых COVID-19 в ходе исполнения служебных обязанностей произошло до 15 июля 2022 года. Сумма страховых выплат работникам варьировалась от 68,8 тысяч рублей до 2,7 миллионов рублей в зависимости от тяжести вреда и последствий заражения.