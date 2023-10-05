В Башкирии школьница и юноша погибли при опрокидывании машины в кювет

В Башкирии 5 октября произошло ДТП, в котором погибли молодые люди. Об этом сообщили в пресс-службе местной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 70 километре трассы «Стерлитамак — Раевский» в Альшеевском районе. Кроссовер Hyundai Creta съехал в кювет и перевернулся. За рулем находился 16-летний подросток.

В результате аварии на месте скончалась 13-летняя пассажирка. 19-летний юноша умер в больнице.

Также пострадали водитель и еще один 19-летний юноша.