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Ко Дню учителя РГУ открыл столовую и многофункциональную аудиторию

В Международный день учителя в Рязанском государственном университете имени С. А Есенина торжественно открыли два новых пространства для студентов и сотрудников — столовую «Большая перемена» и многофункциональную аудиторию «Пространство возможностей». Гостей церемонии поздравил исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог. Он поблагодарил предпринимателей, которые оказали помощь в открытии столовой, и отметил, что все пожелания по меню и режиму работы столовой будут учтены.

Студентка института истории философии и политических наук РГУ Юлия Кочерга поблагодарила руководство университета от имени всех учащихся и преподавателей. Первые посетители отметили комфортные условия для отдыха и приема пищи в столовой, уют и вкус разнообразных блюд — от супов и салатов до выпечки.

В продолжение Дня учителя во втором корпусе презентовали многофункциональную аудиторию «Пространство возможностей». Она подходит для студенческих собраний, конференций, кураторских и тьюторских часов, школ актива, репетиций, психологических тренингов и других форматов встреч. Первой стала диалоговая площадка «Моя профессия — учитель», посвященная профессиональному празднику. В ней приняли участие руководство университета, выпускницы РГУ имени С.А. Есенина и школьные педагоги Алена Баландина и Елена Лобанова и студенты педагогических направлений. Будущие педагоги задавали вопросы, связанные с профессией учителя, ее спецификой и школьными воспоминаниями.

Руководитель вуза Игорь Мурог отметил, что в университете будут открываться и другие новые пространства, где студенты смогут готовиться к мероприятиям, реализовывать свои творческие идеи и проекты.