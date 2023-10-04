Потерявшему ноги и руку в ДТП под Рязанью мальчику нужно еще 15 миллионов на протезы

Потерявшему ноги и руку в ДТП под Рязанью мальчику нужно еще 15 миллионов на протезы. Об этом сообщили в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

13-летний Влад перенес около 20 операций. Через год после аварии мальчику сделали протезы. Они обошлись в 15 миллионов рублей. По словам матери Татьяны Степановой, деньги «собирали всем миром». Первое протезирование проходило за счет фонда и «добрых людей».

Мать мальчика отмечает, что ребенок растет, поэтому нужно менять протезы. Старые «уже негодны».

По признанию Влада, ему было трудно привыкнуть к тому, что надо ползать, а не ходить. Он рассказывает, что сейчас на одном протезе образовалась трещина, она спереди, на гильзе.

«Она может выпасть. Я боюсь ее надевать», — говорит Влад.

Мальчик отмечает, что без протезов ему трудно. По словам Влада, в протезах он помогает маме мыть посуду. Но ему дискомфортно это делать, потому что не хватает руки.

Сейчас Влад занимается плаванием, чтобы мышцы не потеряли подвижность. У него есть мечта — стать паралимпийцем. Для этого, помимо тренировок, ему нужны новые протезы.

«У меня есть мечта, цель — стать паралимпийским чемпионом. Себе хочу доказать, что я смогу это сделать, и людям, что можно выиграть Олимпийскую медаль», — сказал он.

У родителей Влада нет таких денег. Мать пострадавшего надеется получить компенсацию от компании «Диана тур», которой принадлежал автобус.

Как рассказывает Степанова, после ДТП владельца фирмы так и не привлекли к ответственности. Собственник бизнеса по документам — Налча Махир. Он гражданин Турции и сейчас находится там. Уточняется, что все вопросы бизнесмен решает через адвоката.

Мать мальчика утверждает, что с ее семьей Налча Махир попытался связаться только спустя три года после аварии. Он написал письмо.

«В первой части [письма — прим. ред.] рассказывает, какой Влад хороший, а во второй, что у него жилья нет после землетрясения» — рассказывает мать пострадавшего.

Редакция программы «Малахов» выяснила, что компания-перевозчик подала на банкротство, но ежедневно автобусы «Диана Тур» по-прежнему отправляются в рейсы.

Напомним, 25 декабря 2020 года произошла авария на трассе на 247 километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.