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В Рязани на улице Почтовой усилят полицейские патрули

Руководство рязанского УМВД провело рабочее совещание на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В понедельник, 30 октября, заместитель начальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев провел выездное рабочее совещание на улице Почтовой. В нем участвовали руководители территориальных органов внутренних дел города, структурных и строевых подразделений УМВД и представитель префектуры Советского района.

Главной темой совещания стало состояние охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Рязани в целом и в местах массового пребывания людей центральной части города в частности. На совещании обсуждались вопросы: проведения рейдовых мероприятий с участием сотрудников разных служб полиции и, увеличения плотности нарядов; усовершенствования системы видеонаблюдения; усиления мер контроля за пребыванием несовершеннолетних на улицах в неустановленное время, в сфере торговли алкогольными напитками и миграционного законодательства; взаимодействия с администрацией города Рязани, народными дружинами, частными охранными предприятиями, а также охраной развлекательных заведений.

Участники совещания выборочно посетили несколько заведений на улице Почтовой, где проверили работу «тревожных» копок и организацию охраны.

В завершение мероприятия Дмитрий Григорьев обратил внимание руководителей полиции на необходимость незамедлительного реагирования в случаях обращения граждан о преступлениях и правонарушениях.