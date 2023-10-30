Профсоюз работников здравоохранения подвел итоги детской оздоровительной кампании
В этом году Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжает работу по выплате компенсаций членам Профсоюза за самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские оздоровительные лагеря. Для выплаты частичной компенсации в 2021 году в областной комитет переданы обращения родителей по 48 путевкам, в 2022 — 87, в 2023 — уже 104. Рост показателя говорит о востребованности мер социальной поддержки различных категорий медицинских и иных работников учреждений сферы здравоохранения Рязанской области, а также о действенности организационной и информационной работы областного комитета Профсоюза и первичных профсоюзных организаций.
Частичная компенсация родительских затрат на детский отдых в 2023 году сохранена, как и прошлом году, на уровне 10 тысяч рублей, но не более суммы средств, составляющих фактические затраты родителей. Общая сумма выплат членам Профсоюза на оздоровление детей составила более 1 млн рублей.
Механизм частичного возврата стоимости: родитель оплачивает путевку, предоставляет в свою первичную профсоюзную организацию подтверждающие документы, а затем получает компенсацию.
Планируется, что в 2024 году Профсоюзом будет забронировано определенное количество путевок для облегчения процедуры их получения родителями. Таким образом, при участии Профсоюза детский отдых становится доступнее.
Рязанская областная организация Профсоюза напоминает, что ежегодно проводит оздоровительную кампанию для членов Профсоюза и их семей — изучает потребность работников в оздоровлении, оказывает практическую помощь в организации отдыха, подбирая профильные санатории и курорты, а также организации детского отдыха.
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