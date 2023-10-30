Профсоюз работников здравоохранения подвел итоги детской оздоровительной кампании

В этом году Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжает работу по выплате компенсаций членам Профсоюза за самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские оздоровительные лагеря. Для выплаты частичной компенсации в 2021 году в областной комитет переданы обращения родителей по 48 путевкам, в 2022 — 87, в 2023 — уже 104. Рост показателя говорит о востребованности мер социальной поддержки различных категорий медицинских и иных работников учреждений сферы здравоохранения Рязанской области, а также о действенности организационной и информационной работы областного комитета Профсоюза и первичных профсоюзных организаций.

Частичная компенсация родительских затрат на детский отдых в 2023 году сохранена, как и прошлом году, на уровне 10 тысяч рублей, но не более суммы средств, составляющих фактические затраты родителей. Общая сумма выплат членам Профсоюза на оздоровление детей составила более 1 млн рублей.

Механизм частичного возврата стоимости: родитель оплачивает путевку, предоставляет в свою первичную профсоюзную организацию подтверждающие документы, а затем получает компенсацию.

Планируется, что в 2024 году Профсоюзом будет забронировано определенное количество путевок для облегчения процедуры их получения родителями. Таким образом, при участии Профсоюза детский отдых становится доступнее.