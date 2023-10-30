Научно-технический журнал РГРТУ признан лучшим в России

По итогам 2022 года научно-технический журнал «Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета» занял первое место по тематике «Связь» в новом рейтинге российских научных журналов Science Index РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Лидирующая позиция научно-технического журнала „Вестник РГРТУ“ в рейтинге РИНЦ подтверждает авторитет Рязанского радиотехнического университета в российском научном сообществе, актуальность и востребованность исследований, проводимых научными школами вуза», — отметил ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Справка:

РИНЦ — это национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов.