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В Рыбном 15-летний подросток пострадал в ДТП

В понедельник, 2 октября, примерно в 20:30, в городе Рыбное произошло ДТП. Все случилось около дома № 29 по улице Полетаевская. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Женщина на «Нисан Жук», по предварительной информации, столкнулась с мотоциклом «Балтмоторс-200», под управлением 15-летнего подростка без прав.

В результате происшествия водители иномарки, мотоцикла, а также 18-летний пассажир двухколесного транспортного средства получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.