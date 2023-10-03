В Рязанской области осудили мужчину, десять лет скрывавшегося от следствия

В Рязанской области осудили мужчину, десять лет скрывавшегося от следствия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В августе 2009 года мужчина, действуя в составе группы лиц, находясь около ТЦ в Спас-Клепиках, намеревался сбыть героин. Однако он и его знакомый не смогли это сделать, поскольку их задержали.

В ходе следствия подозреваемый скрылся от органов. Он находился в федеральном розыске десять лет.

Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к девяти годам колонии.