В Новосибирской области отец избил грудного ребенка

В Новосибирской области отец избил свою трехмесячную дочь. Об этом сообщает SHOT.

Все произошло в селе Баган. 24-летний Александр находился дома вместе со своей трехмесячной дочкой, но не справлялся с ней. Девочка постоянно плакала и никак не хотела успокаиваться. В какой-то момент мужчина схватил малышку на руки и начал с силой бить ее о деревянный подлокотник дивана.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга.

Отец задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, по ней может грозить до десяти лет лишения свободы.