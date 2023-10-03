В Ленинградской области младенец погиб, захлебнувшись рвотой

В Ленинградской области младенец погиб, захлебнувшись рвотой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, трагедия произошла утром в понедельник, 2 октября, в Кингисеппе.

Труп захлебнувшегося полугодовалого младенца нашли в доме на Кировском шоссе.

«Сейчас тело малыша находится в морге. О точных причинах случившегося можно будет говорить уже после экспертизы», — сказал источник РЕН ТВ.

Он отметил, что семья мальчика —многодетная и на учете в ПДН не стоит.