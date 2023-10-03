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В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь

В Барнауле мужчина расправился со своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщило РИА Новости.

Обезображенное тело 43-летней женщины нашли в заброшенном здании вечером в воскресенье, 1 октября. По факту случившегося, как рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По словам источника издания в силовых структурах региона, у женщины была отрезана грудь и вспорот живот.

«Спустя сутки был установлен подозреваемый — 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство. По данным следствия, днем 30 сентября этого года подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить», — отметила со своей стороны Рязанцева.

Убедившись, что женщина перестала подавать признаки жизни, барнаулец поглумился над телом и сбросил его в подпол.

Следствие готовит ходатайство о заключении рецидивиста в СИЗО.