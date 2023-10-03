На четырех рязанских улицах 3 октября отключат холодную воду

На четырех рязанских улицах во вторник, 3 октября, отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет в домах №№ 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 корпус 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 корпус 1, 16 корпус 2 по улице Мещерской в Солотче.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам: