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На четырех рязанских улицах 3 октября отключат холодную воду

На четырех рязанских улицах во вторник, 3 октября, отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет в домах №№ 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 корпус 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 корпус 1, 16 корпус 2 по улице Мещерской в Солотче.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица 1-я Прудная, дома №№½, 10, 14/10, 6, 8, 4;
  • Прудный проезд, дома №№ 4, 6;
  • улица Соколовская, дома №№ 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 11,18/7.