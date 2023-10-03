Маргарита Симоньян предложила устроить над Сибирью ядерный взрыв

Маргарита Симоньян предложила устроить над Сибирью ядерный взрыв. Об этом она рассказала в программе ЧТД.

«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории термоядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — сказала она в программе ЧТД.

По ее словам, «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине.

«Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и „инструктора“, и ракеты дальнего действия, и истребители», — добавила она.