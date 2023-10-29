Рязанцы пожаловались на отсутствие света и воды в Кальном

Инцидент произошел на улице Боголюбова и Касимовском шоссе.

Рязанцы пожаловались на отсутствие света и воды в Кальном. Об этом жители написали в Telegram-канале RZN LIFE.

Инцидент произошел на улице Боголюбова и Касимовском шоссе. Автор поста рассказал, что электричество отключили в 21:30.

«Во время отключения я выгуливал собак и слышал, как хлопнул наш (улица Боголюбова) трансформатор», — рассказал автор.

По его словам, весь частный сектор остался без электричества, горячей воды и отопления.

Отмечается, что жители звонили в РГЭС и 112.