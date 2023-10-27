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В Рязанской области появилась религиозная секта

Рязанская епархия предупреждает о появлении на территории Рязанской области группы, которая называет себя «Русская Православная Церковь — Царская империя». По мнению специалистов, это псевдоправославная религиозная секта, которая близка к экстремистским сообществам.

Представители называют себя православными, но к Православной Церкви не имеют никакого отношения. Посещая различные населенные пункты, они занимаются размещением на дверях и стенах храмов листовок, провоцирующих ненависть и вражду, чтобы ввести в смущение прихожан и внести разлад в приходы. Эти листовки могут носить название «Обличительная проповедь».

По имеющимся сведениям, руководителем секты является четырежды судимый Леонид Александрович Власов. Он называет себя «царь-патриарх Зосима», «пророк Илия», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов». Мужчина требует от своих последователей обращать в веру новых людей.

Организация проводит вербовку верующих с целью создания внутри России так называемого независимого государства «Триединая Русь».

Это сопровождается принуждением людей к уничтожению своих документов, отказу от пенсий, социальных пособий, а также медицинского лечения, всем запрещается работать официально и отдавать детей в школы.

Особое внимание нужно обратить на то, что адепты данной организации приобретают недвижимость в отдаленных от центра деревнях, живут по типу закрытой общины, распространяют листовки среди местного населения с целью привлечения в свои ряды.