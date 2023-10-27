Скончался российский журналист Владислав Ковлейский

Журналист, бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковлейский скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его коллегу Илью Легостаева.

«К сожалению, это соответствует действительности, Владислава не стало. Подробностей сообщить не могу», — сказал он.

Ковлейский работал в «Московском Комсомольце», после перешел в еженедельный журнал «МК-Бульвар», стал заместителем главного редактора, а позже — главредом. С 2014 по 2015 год руководил российским Playboy.