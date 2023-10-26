В Рязанской области увеличилось количество желающих подписать контракт с Минобороны

В сентябре в Рязанской области увеличилось количество желающих принять участие в СВО на 15-20%. Об этом рассказал начальник одного из рязанских пунктов отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев, пишет пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что рост замечен по сравнению с данными за август. Также Зайцев отметил, что сейчас тенденция сохраняется.

Ранее писали о количестве рязанцев, заключивших в октябре контракты с Минобороны.