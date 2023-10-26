В Набережных Челнах мужчину до смерти избили и изнасиловали ботинком

В Набережных Челнах мужчину до смерти избили и изнасиловали ботинком. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости».

Мужчину нашли в подъезде дома. Жители вызвали скорую, пострадавшего забрали в больницу. Но он скончался в реанимации.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого, который ранее уже был судим. Убийца рассказал, что поругался с погибшим. Тот заподозрил его в нетрадиционной ориентации, из-за чего подозреваемый вышел из себя и «отомстил».