Лавров: Россия готова к совместной работе со странами Запада

Россия готова к совместной работе со странами Запада, но им нужно вернуться на путь взаимоуважительного сотрудничества и поиска честного баланса интересов. Об этом заявил Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Если наши западные соседи по континенту найдут в себе силы стать самостоятельными, обрести ту самую стратегическую автономию, о которой президент Макрон и ряд других лидеров постоянно говорят. Если они смогут отказаться от неоколониальных инстинктов», — сказал глава российского МИД.

Ранее Россия получила от США предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.