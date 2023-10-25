В США заявили, что Россия и Украина ведут «закулисные» переговоры

Россия и Украина, несмотря на продолжающиеся боевые действия, ведут «закулисные» переговоры. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на газету The Washington Post.

Отмечается, что Москва и Киев ведут обсуждения по нескольким ключевым вопросам, в том числе по обмену пленными и телами погибших солдат, а также по вопросу прохода кораблей из черноморских портов Украины.

В некоторых случаях, как пишут в издании, в переговорах задействуют посредников, в том числе Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

Помимо этого, имеют место и телефонные звонки, однако ни Россия, ни Украина не стремятся афишировать наличие подобных обратных каналов, заключили в статье.