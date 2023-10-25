В Скопинском районе ищут очевидцев ДТП с лошадью

В Скопинском районе ищут очевидцев ДТП с лошадью. Об этом сообщили в группе Skopin.Info.

ДТП произошло 17 сентября, примерно в 22.00, на 69-м километре трассы «Рязань-Скопин», в километре от поворота на Новомичуринск. На автомобиль Renault с поля выскочила лошадь.

От удара животное погибло на месте.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Отмечается, что водитель тоже получил травмы, но от скорой помощи отказался.

Всех, кто стал свидетелем этой аварии просят звонить по номеру: +7 (905) 693-04-89