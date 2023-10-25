В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО

В Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Аланом Джуджаком, военнослужащим в/ч 91711. Об этом пишет ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители Правительства региона, администрации Рязани, военного гарнизона, Епархии, ветераны, родные военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.