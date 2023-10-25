Соскин: Украина вынуждена заключить мир с Россией до нового года

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается другого выхода, кроме как заключить мир с Россией до нового года. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

Соскин считает, что конфликт на Ближнем Востоке и неспособность Запада продолжать помощь Киеву приведут к поражению ВСУ. По мнению политика, Украину спасет только прекращение огня и заключение мира.

Также Соскин предположил, что президент Владимир Зеленский уже подготовил план бегства.

«Кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. Может (главу своего офиса Андрея. — прим. РЕН ТВ) Ермака возьмет, другие тоже успеют убежать, а вам куда всем бежать?», — спросил он.

Ранее в США говорили, что у Америки есть ресурсы, чтобы помогать как Украине, так и Израилю.