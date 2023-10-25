Серкез: осенний призыв в Рязанской области проходит по плану

Осенний призыв в Рязанской области проходит по плану. Об этом пишет сайт газеты «Рязанские ведомости» со ссылкой на военного комиссара региона Олега Серкеза.

«Уже начались отправки призывников в Вооруженные силы Российской Федерации. Продолжается работа призывной комиссии. Все идет по плану», — отметил он.

Кроме того, Серкез заявил, что с 1 января ожидается увеличение возраста по призыву до 30 лет, а с 1 октября увеличены штрафы за уклонение от воинского учета и явки в военкомат до 30 000 рублей.

«Пока мы никого не штрафовали, но думаю, придется, хотя мы надеемся, что в связи с увеличением штрафов отказников у нас в Рязанской области не будет», — сообщил военком.