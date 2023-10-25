Путин поручил главе Минсельхоза разобраться в причинах роста цен на мясо курицы

Путин поручил главе Минсельхоза разобраться в причинах роста цен на мясо курицы. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, Путин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о причинах роста цен на мясо птицы.

«Чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%", — отметил Путин.

Патрушев ответил, что занимается этим вопросом. Он обратил внимание на то, что в августе наблюдалось небольшое снижение производства, однако в период с января по август все равно наблюдался рост объема.