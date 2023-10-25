Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
556
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 107
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 489
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 395
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Павел Малков посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани

Губернатор Павел Малков посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани, который начал работать с 23 октября 2023 года. Глава региона осмотрел помещения, обсудил вопросы организации работы. Его создание обусловлено возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников, в результате чего появилась необходимость расширения площадей.

По поручению Малкова под пункт отбора было выделено помещение в здании на улице Каширина дом № 1, площадь которого превышает прежнюю в 4 раза. Там провели капитальный ремонт, установили необходимое оборудование. Помимо отдельных помещений инструкторов, кабинетов для тестирования, военно-профессиональной ориентации, психологического отбора, учебной аудитории обустроены комнаты отдыха и ожидания, столовая, спортивный зал.

Работа нового пункта отбора организована по принципу одного окна, соответствует всем современным стандартам, значительно увеличена пропускная способность. В том же здании находится МФЦ, что дает возможность поступающим на военную службу по контракту в едином комплексе оформить нужные документы и получить консультации.

«Исходили из того, чтобы наши защитники Родины чувствовали себя здесь максимально комфортно, чтобы все процедуры занимали минимальное время. Созданы максимально комфортные условия для кандидатов и сотрудников пункта. Все сделано очень по-современному. Надо соответствовать времени и с особым уважением относиться к людям, которые защищают Родину», — подчеркнул Павел Малков.

Начальник пункта отбора Дмитрий Зайцев рассказал, что в сентябре увеличилось количество желающих подписать контракт с Минобороны по сравнению с августом.