Павел Малков посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани

Губернатор Павел Малков посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани, который начал работать с 23 октября 2023 года. Глава региона осмотрел помещения, обсудил вопросы организации работы. Его создание обусловлено возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников, в результате чего появилась необходимость расширения площадей.

По поручению Малкова под пункт отбора было выделено помещение в здании на улице Каширина дом № 1, площадь которого превышает прежнюю в 4 раза. Там провели капитальный ремонт, установили необходимое оборудование. Помимо отдельных помещений инструкторов, кабинетов для тестирования, военно-профессиональной ориентации, психологического отбора, учебной аудитории обустроены комнаты отдыха и ожидания, столовая, спортивный зал.

Работа нового пункта отбора организована по принципу одного окна, соответствует всем современным стандартам, значительно увеличена пропускная способность. В том же здании находится МФЦ, что дает возможность поступающим на военную службу по контракту в едином комплексе оформить нужные документы и получить консультации.

«Исходили из того, чтобы наши защитники Родины чувствовали себя здесь максимально комфортно, чтобы все процедуры занимали минимальное время. Созданы максимально комфортные условия для кандидатов и сотрудников пункта. Все сделано очень по-современному. Надо соответствовать времени и с особым уважением относиться к людям, которые защищают Родину», — подчеркнул Павел Малков.

Начальник пункта отбора Дмитрий Зайцев рассказал, что в сентябре увеличилось количество желающих подписать контракт с Минобороны по сравнению с августом.