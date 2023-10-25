МИД Армении выразило протест послу России из-за программы на «Первом канале»

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, чтобы вручить ноту протеста после передачи на «Первом канале». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

Поводом для произошедшего стала программа, которая вышла в эфир 23 октября. По мнению армянской стороны, в ней были допущены неприемлемые и оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.

Что именно эта была за передача и про кого именно из чиновников идет речь — не уточняется.

Фото: Совет Федерации