Мать мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Скопином, добилась суда над перевозчиком

Спустя три года после аварии с автобусом, которая произошла под Скопином в декабре 2020 года, мать Влада Синилкина, потерявшего обе ноги и руку, добилась суда над перевозчиком. По словам Татьяны, уголовное дело наконец-то передали в суд, она ждет назначения даты первого слушания.

«Три года моя семья борется с виновниками, все они скрываются в Турции. Преступников Турция (у них двойное гражданство) не выдает, а с нами они не связывались и никак не шли на контакт», — рассказала женщина в своем Instagram*.

Татьяна поделилась своими подозрениями в том, что владельцы фирмы-перевозчика «Диана тур» пытаются избежать ответственности всеми способами. Женщина просит придать этой истории огласку для того, чтобы процесс был максимально прозрачным.

«Прошу осветить это дело, взять под контроль! Проведена огромная работа и есть доказательства вины», — уверена мать Влада Синилкина.

Напомним, 25 декабря 2020 года водитель рейсового автобуса «Диана тур», который ехал в Волгоград, уснул за рулем. На 247 километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе транспортное средство выехало с дороги и перевернулось. В салоне находились 26 человек, в том числе сам водитель и его сменщик. В результате ДТП погибли четверо, травмы получили шестеро взрослых и пятеро детей. Самые серьезные повреждения были у 10-летнего Влада Синилкина, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги и руку. По факту ДТП возбудили уголовное дело, однако в сентябре 2021 года его закрыли в связи со смертью водителя.

Владельцы компании-перевозчика не помогали жертвам аварии и отказывались идти на контакт. Отметим, что после ДТП редакция РЗН. инфо, а также журналисты из других регионов, неоднократно пытались связаться с представителями «Дианы тур», однако ответов так и не получили.

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