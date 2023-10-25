Депутаты рязанской облдумы увеличили премию имени Уткина для ученых

В среду, 25 октября, депутаты рязанской областной думы приняли проект об увеличении премии для ученых имени академика Владимира Уткина.

Замминистра экономического развития Рязанской области Галина Крутова отметила, что премия увеличивается с 300 до 500 тысяч рублей в связи со столетием академика Владимира Уткина.

«Увеличение премии будет способствовать стимулированию творческих и научных коллективов, созданию условий для самореализации талантливой молодежи, развитию технологической научной деятельности», — подчеркнула замминистра.

Премия Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина была учреждена в 2002 году в целях стимулирования развития научно-технического потенциала региона в сфере высоких технологий. Она присуждается за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ.