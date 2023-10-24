В Подмосковье мужчина надругался над 11-летней девочкой в здании заброшенной больницы

В Подольске мужчина надругался над 11-летней девочкой в здании заброшенной больницы. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, пятиклассница шла домой по улице Батырева, как вдруг подошел какой-то человек и начал жаловаться на жизнь. После этого, он позвал девочку на заброшку, где изнасиловал ее.

Местные жители утверждают, что его зовут Андрей и распространяют его фотографии. По некоторым данным, жертв маньяка может быть гораздо больше.