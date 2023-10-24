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В центре Рязани мальчика покусала стая собак

В центре Рязани мальчика покусала стая собак. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел во вторник, 24 октября, в районе дома № 24 по улице 8 марта.

По словам очевидицы, животные напали на девятилетнего мальчика.

«Большие бездомные собаки окружили ребенка, кусали его, нападали, лаяли, пытались завалить его на землю, ребенок кричал. К счастью, проезжала мимо. Страшно подумать, что могло бы быть. У ребенка сильный стресс: не мог говорить, кричал, плакал. Как оказалось, получил укусы, назначили уколы от бешенства», — написала пользовательница.

Женщина подчеркнула, что по дороге, на которой напали на ребенка, дети ходят в школу. «До этого были обращения в службу по отлову собак: они чипированы, и больше мы ничего не можем сделать. Сегодня пострадал ребенок, и, слава Богу, что жив остался», — указано в посте.