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Рязанская мэрия потратила в 2023 году более миллиарда рублей на работу по предложениям горожан

Во вторник, 24 октября, в Рязанской гордуме на комитете по бюджету замначальника управления благоустройства Татьяна Астафьева рассказала, что за девять месяцев 2023 года они потратили один миллиард 84 млн 384 тысячи рублей на работу по предложениям горожан, поступивших на публичных слушаниях в 2018—2022 годах.

Речь про 29 предложений. Они касались работ по ремонту дворовых территорий и отдельных участков автодорог, опиловке аварийных деревьев, а также благоустройства территорий общеобразовательных школ, установки ограждения и системы освещения в рамках проведения капитального ремонта учебных заведений.

Все предложения выполнили в рамках муниципальных программ «Дорожное хозяйство», «Формирование комфортной городской среды» и «Благоустройство города».

Также Астафьева отметила, что есть еще предложения, которые будут выполнены до конца 2023 года. Всего их 11: от разработки документации до капремонта дорог и школ.