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В Рязанской области мужчину дважды переехали фургоны

В воскресенье, 22 октября, примерно в 19:15, в Шиловском районе, на 296 километре автодороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП.

Мужчина на ГАЗ 2752 и неустановленный водитель на ГАЗ 4732, по предварительной информации, наехали на 46-летнего местного жителя, который шел по проезжей части.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля ГАЗ 4732 скрылся с места аварии, его личность устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка.