В Госдуме рекомендовали принять поправки о проведении выборов президента во время военного положения

В Госдуме рекомендовали принять поправки о проведении выборов президента во время военного положения. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным газеты, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку, по которой ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов главы государства в период действия на части территории страны военного положения.

Ранее комитет Госдумы одобрил поправки в законе о выборах президента.