Рязанец показал фото из туалета электрички Рязань — Голутвин

Туалеты не убираются, стоит невыносимый едкий запах, валяется мусор, в раковине жидкость непонятного происхождения, скорее всего, кого-то вырвало".

Рязанец пожаловался на состояние туалета в электричке из Рязани в Голутвин. Фото подписчик прислал РЗН. инфо.

«Электричка 6014 „Рязань 1 — Голутвин“. Туалеты не убираются, стоит невыносимый едкий запах, валяется мусор, в раковине жидкость непонятного происхождения, скорее всего, кого-то вырвало», — сообщил рязанец.