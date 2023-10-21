Волонтеры помогли выбраться рязанской семье, застрявшей на автомобиле в лесу
Волонтеры ПСО «Мещера» помогли семейной паре, застрявшей на автомобиле в лесу недалеко от поселка Варские. Об этом сообщается в группе отряда.
Волонтеры ПСО «Мещера» помогли семейной паре, застрявшей на автомобиле в лесу недалеко от поселка Варские. Об этом сообщается в
Уточняется, что инцидент произошел 19 октября. Волонтеры обнаружили семейную пару, которой требовалась помощь.
Благодаря волонтерам автомобиль эвакуировали.