Волонтеры помогли выбраться рязанской семье, застрявшей на автомобиле в лесу

Волонтеры ПСО «Мещера» помогли семейной паре, застрявшей на автомобиле в лесу недалеко от поселка Варские. Об этом сообщается в группе отряда.