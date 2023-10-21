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Бывшего замглавы МИДа Георгия Кунадзе включили в реестр иноагентов
Минюст обновил реестр иностранных агентов, в него добавили еще трех человек. В список в том числе попал бывший замминистра иностранных дел (1991-1994) Георгий Кунадзе, сообщает РБК в пятницу, 21 октября.

Минюст обновил реестр иностранных агентов, в него добавили еще трех человек. В список в том числе попал бывший замминистра иностранных дел (1991-1994) Георгий Кунадзе, сообщает РБК в пятницу, 20 октября.

По версии ведомства, Кунадзе распространял недостоверные данные о решениях и политике российских властей и действиях армии России. Он также «систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Кунадзе после работы в МИДе в течение трех лет занимал должность российского посла в Южной Корее, в 1997—1999 годах был замдиректора Института США и Канады РАН, с 1999 года является главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Кунадзе написал более 50 научных работ, его основные направления деятельности — международные отношения на Дальнем Востоке, внутренняя политики Японии и Кореи.

Также иноагентами признаны политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин. Теперь в реестре иноагентов Минюста числятся 700 физических лиц и организаций.