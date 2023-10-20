В Рязани задержали участника «слоновской» ОПГ

В Рязани полицейские вместе с СОБРом задержали 54-летнего бывшего участника слоновской ОПГ по подозрению в обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

При личном досмотре полицейские нашли в носке сверток с производным N-метилэфедрона, массой 2,07 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (по части 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее мужчина был участником судебного процесса по «слоновской» преступной группировке. Затем в его биографии появились судимости за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2023 году мужчина вышел из мест лишения свободы и вернулся к незаконной деятельности.