Рязанка сделала учебник по айфону для своей 60-летней матери

Рязанка сделала учебник по айфону для своей 60-летней матери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В пособии девушка подробно расписала как заходить в приложения, делать переводы и отправлять фотографии подругам.

Отмечается, что после того как женщина похвасталась книжкой, людям настолько зашло учебное пособие, что они попросили отдать его в тираж. Но автор шедевра не согласилась — говорит, что интерфейсы все-время меняются и издание быстро потеряет актуальность.