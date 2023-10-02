В Иркутской области произошло смертельное ДТП
В результате ДТП в Братском районе Иркутской области один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. Об этом сообщают «
«По предварительной информации, 37-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Хонда Фит» выехала на встречную полосу и столкнулась «Фольксвагеном Поло» — отмечается в сообщении.
43-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» скончался на месте аварии до приезда врачей. В больницу были госпитализированы два водителя и три пассажира с травмами различной степени тяжести.