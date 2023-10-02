В центре Рязани произошло массовое ДТП с мотоциклом

В воскресенье, 1 октября, примерно в 16:05, вблизи дома 25 по улице Циолковского в Рязани 17-летний подросток без прав на мотоцикле «Боксер 150», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио».

После этого мотоцикл продолжил движение и врезался в «Дэу Нексиа».

В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.