Рязанца осудят за покушение на убийство

Рязанца осудят за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что 16 декабря 2022 года в селе Тюшево между соседями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Один из мужчин нанес другому более 10 ударов ножом, целясь в голову.

От полученных травм сосед потерял сознание, и нападавший, решив, что он мертв, покинул место преступления.

Жизнь потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Дело направили в суд.