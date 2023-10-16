В Рязани возобновили расследование по делу о хищении нефтепродуктов с предприятия

В Рязани возобновили расследование по делу о хищении нефтепродуктов с предприятия. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин.

По словам Пронина к нему обратился руководитель базы нефтезавода и пожаловался на то, что расследование по делу приостановили.

«При изучении жалобы и представленных материалов был сделан предварительный вывод о том, что решение о приостановлении расследования принято в условиях неполноты проведенных следственных и процессуальных действий», — написал Пронин.

Бизнес-омбудсмен и директор нефтезавода обратились в прокуратуру, где после проверки прокурор внес в органы полиции требование о возобновлении расследования по уголовному делу, которое было исполнено следственным органом. Права и законные интересы предприятия восстановлены.

Напомним, с рязанского нефтезавода украли 20 тонн нефтепродуктов.